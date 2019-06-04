Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını kutladı

Yıldırım, partili adayları etiketlediği tweetinde, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı @ekrem_imamoglu, SP adayı @gokcinarnecdet, VP adayı @milkeryucel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramlarını tebrik ederim. Mevlam milletçe nice bayramlara bizleri ulaştırsın” dedi.



“RAKİPLERİMİZİN BAYRAMINI KUTLAMAK GAYET İNSANİ DOĞAL BİR ŞEYDİR”

Binali Yıldırım, Twitter’dan paylaştığı mesajla diğer partilerin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarının bayramını kutlaması ile ilgili bayram namazı sonrası kendisine yöneltilen bir soruya ise, “Onlar da bu ülkenin vatandaşları, bayram herkes için. Biz seçime gidiyoruz. Seçim demokrasi bayramı demektir. Dolayısıyla rakiplerimizin de bayramını kutlamak gayet insani gayet doğal bir şeydir” diye cevap verdi.