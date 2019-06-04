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Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını kutladı

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

07:41 -
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Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını kutladı

Yıldırım, partili adayları etiketlediği tweetinde, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı @ekrem_imamoglu, SP adayı @gokcinarnecdet, VP adayı @milkeryucel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramlarını tebrik ederim. Mevlam milletçe nice bayramlara bizleri ulaştırsın” dedi.

“RAKİPLERİMİZİN BAYRAMINI KUTLAMAK GAYET İNSANİ DOĞAL BİR ŞEYDİR”

Binali Yıldırım, Twitter’dan paylaştığı mesajla diğer partilerin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarının bayramını kutlaması ile ilgili bayram namazı sonrası kendisine yöneltilen bir soruya ise, “Onlar da bu ülkenin vatandaşları, bayram herkes için. Biz seçime gidiyoruz. Seçim demokrasi bayramı demektir. Dolayısıyla rakiplerimizin de bayramını kutlamak gayet insani gayet doğal bir şeydir” diye cevap verdi.

Son güncelleme: android-time 07:56 04.06.2019
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