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Binali Yıldırım trende, tüm kanallar canlı yayında

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım'ın Ankara'dan İstanbul'a giderken yaptığı hızlı tren yolculuğunu bütün haber kanalları canlı yayınladı

10:59 -
Haberler Gündem
Binali Yıldırım trende, tüm kanallar canlı yayında

Meclis Başkanlığı koltuğunu bugün Celal Adan’a devreden AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul’a gitmek için hızlı treni tercih etti.

Yıldırım’ın bu yolculuğu ilginç bir şekilde tüm haber kanallarından canlı yayında servis edildi.

Sosyal medyada ise; “Yıldırım’la beraber trende olan heyet ve gazeteci ordusu nasıl oldu da ani gelişen bu durumda bilet bulabildi?” sorusunun tartışılmasına neden oldu.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Trende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, “39 gün kaldı, her ilçede program yapacağız. İstanbul’un her ilçesinde projelerimizi paylaşacağız. Ankara siyasetin kalbidir, zaman zaman geleceğiz.” dedi.

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Son güncelleme: android-time 11:28 19.02.2019
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