Binali Yıldırım yaklaşık 230 bin oy kaybetti

Anadolu Ajansı’nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildi.
Millet İttifakı’nın adaya Ekrem İmamoğlu 31 Mart’ta 4 milyon 169 bin 765 oy alırken 23 Haziran’da 4 milyon 698 bin 782 oy aldı. İmamoğlu oyunu 529 bin artırdı.
31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 36 oy almıştı. Yıldırım’ın şimdiki oy miktarı 3 milyon 921 bin 201’e indi. Yani Yıldırım 234 bin 835 oy kaybetti.
Böylece iki isim arasındaki fark 13 bin 729’dan 777 bin 581’e çıkmış oldu.
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