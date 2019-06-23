Binali Yıldırım yaklaşık 230 bin oy kaybetti

Anadolu Ajansı’nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildi.

Millet İttifakı’nın adaya Ekrem İmamoğlu 31 Mart’ta 4 milyon 169 bin 765 oy alırken 23 Haziran’da 4 milyon 698 bin 782 oy aldı. İmamoğlu oyunu 529 bin artırdı.

31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 36 oy almıştı. Yıldırım’ın şimdiki oy miktarı 3 milyon 921 bin 201’e indi. Yani Yıldırım 234 bin 835 oy kaybetti.

Böylece iki isim arasındaki fark 13 bin 729’dan 777 bin 581’e çıkmış oldu.

İLGİLİ HABER Ekrem İmamoğlu 11 ilçeyi daha AKP'den aldı!

İstanbul Seçim Sonuçları ->