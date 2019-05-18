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Binali Yıldırım’a ilginç tepki: Size yakışmadı! | Son dakika haberleri

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'daki bir ziyareti sırasında yaşlı bir kadın tarafından tepkiyle karşılandı. Yaşlı kadın, Yıldırım'a YSK'nın seçimleri iptal etmesini kast ederek "Size yakışmadı" dedi.

18:32 -
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AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım’a ilginç bir tepki geldi. Yıldırım’ın İstanbul’da eşi Semiha Yıldırım ve AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında yaşlı bir kadının “Size yakışmadı” gündeme sözleri damga vurdu.

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FOX Haber’in ekranlara taşıdığı görüntülerde yaşlı kadının Yıldırım’a, “Seçimi yeniden yapmasanız olmaz mıydı? Size yakışmadı. Sizi seviyoruz ama bu son olaylar olmadı” dediği görüldü.

Yıldırım’ın ise YSK’nın bu kararına tepki gösteren seçmene, “Benim kararım değil YSK’nın kararı” yanıtını verdiği ekranlara yansıdı.

Son güncelleme: android-time 18:38 18.05.2019
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