Binali Yıldırım’dan Erdoğan’ı kızdıracak ‘ücretsiz ulaşım’ vaadi | Son dakika

Adalar ile ilgili projelerini aktaran Yıldırım’ın o sözleri şöyle:

ULAŞIM ÜCRETSİZ VAADİ

“Adalar’a 20 kilometre bisiklet yolu yapacağız. Öyle çarşı pazar içinde bisiklet değil. Adanın çok müsait alanları var. Buralara bisiklet yolları yapılacak. Adaya olan tarifeli sefer sayıları artırılacak. Son zamanlarda bazı seferlerde kesintiye gidilmiş. Bunun için gereğini yapacağız. Özellikle Adalar-Bakırköy hattı tekrar kurulacak, hayırlı uğurlu olsun.

İstanbul kart sahibi herkes adalar arası ve ana karaya ücretsiz seyahat yapacak. Tek tek nüfustan tespit yapılacak. Sürekli, yaz kış adada oturan, bu adayı bekleyenler, bu adanın gerçek sahipleri yararlanacak. Siz, yaz da kış da burada olacaksınız ve bundan yararlanacaksınız.”

ERDOĞAN ÇOK KIZMIŞTI

İBB adayı Ekrem İmamoğlu seçimi kazanması halinde; kreş, sosyal yardım, ücretsiz ulaşım ve eğitim gibi sosyal belediyeciliğe ağırlık vereceğini duyurmuştu.

AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ise İmamoğlu’nun vaatlerini eleştirerek “Ne diyorlar? Doğum yapmış dört yaşına kadar çocuğu olan annelere otobüsler bedava, gençliğe şu yaşa kadar bedava. Sen kimin cebinden neyi bedava yapıyorsun?” ifadelerini kullanmıştı.

Şimdi Erdoğan’ın, AKP Yıldırım’ın bu vaadine ne diyeceği merak konusu oldu.