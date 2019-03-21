Binali Yıldırım’dan ‘kürt seçmen oyu’ açıklaması

Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programına katılan AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, soruları yanıtlıyor…

Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları;

İSTANBUL’DAKİ KÜRT SEÇMENLERİN OYU

“Bir kere HDP ve Kürt seçmenler ayırt edilmeli. Kürtlerin sanki oyunun tamamına HDP sahipmiş gibi konuşmayacağız. Biz Güneydoğu'daki bazı illerde birinci ve ikinci partiyiz. Kürt seçmenden HDP dışında en çok oyu alan parti AK Parti'dir dolayısıyla bazı kürt vatandaşlarımız HDP'ye oy veriyor. HDP'ye oy veren Kürt seçmenden de oy alacağım. Onun da İstanbul'un geleceği için düşünceleri var. Her şeyden önce HDP aday göstermedi onları bağlayacak bir aday da yok. Ben İstanbulluların tamamının adayıyım.”

“16 yıl boyunca bunu hep söyledim Anamıza babamıza biz karar vermiyoruz ki? Doğuştan gelen kimliğimiz bizim kimliğimiz ve onurumuzdur. Herkes onur duysun gurur duysun bu bizim kardeşliğimiz için gurur duymamız gereklidir. Vatan toprağımız milletimiz ve devletimiz bizim vazgeçilmezimizdir. Bunlar hepimizin ortak değeridir. Onun dışındaki farklılıklarımız bizim alnımızın akıyla göğsümüzü gere gere söyleyeceğiz.”

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HDP EŞ GENEL BAŞKANI TEMELLİ’NİN SÖZLERİ

“Bu yönlendirme CHP ve HDP tarafından da yapılıyor. Altında bir uyarı da var. Kazanamazsanız sebebini söylüyorum diyorsunuz. Ben de diyorum ki HDP seçmeni ve bu şehrin geleceğini düşünen herkes partisini ertelesin ama İstanbul'un seçiminde beraber gidelim. Çünkü İstanbul bizim ortak geleceğimiz. Bu yeterince bir sebebidir.”

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“‘BİNALİ BEY İSTEKSİZ’ HAKLI MI BUNU SÖYLEYEN”

“Benim tabiatım öyledir. Ağır konuşurum soyadım gibi iş yaparım Şunu söyleyeyim. Bana hiç kimse hiçbir şartta istemediğim bir şeyi yaptıramadı. İstanbul Belediye Başkanı adaylığına kendim karar verdim ve çok istekliyim.”

İSTANBUL 4.0 NEDİR?

“Türkiye son 16 yılda altyapıda 39 sıradan 9. Sıraya yükseldi dünyada. Teknoloji dahil. Bütün altyapıyı kastediyorum. Bu muazzam bir şey. Hakkari neyse İstanbul'da aynı.”

“BİZ RAYLI SİSTEME LONDRA’YLA AYNI ZAMANDA BAŞLADIK”

Zaman geçiyor İnsanların ihtiyaçları değişiyor. Bir sorunu çözüyorsunuz orada hayat bitmiyor. Şimdi çöp sorununu kimse konuşmuyor. Biriken sorunlar çözüldü şimdi geleceğin ihtiyaçlarını planlıyoruz. Tek fark bu. 45 km raylı sistem 233 km'ye çıktı. Biz raylı sisteme Londra'yla aynı zamanda başladık. Şunu demek istiyorum geçmişte yapılması gerekenler yapıldı. Hayat devam ediyor ihtiyaçlar devam ediyor. Dolayısıyla göz ardı edemeyiz. Geçmişte hatalı işler yapıldı. Cumhurbaşkanımız çıktı dedi. Özeleştiri yapmadan ilerleme olmaz.

“5 YILDA 500 BİN İSTİHDAM”

“En az 500 bin. İstanbul'da biz 4.0 belediyeciliğinde üretim turizm ve istihdam… Mesela Yeni İstanbul Havalimanı tam devreye girdiğinde İstanbul'da 225 bin doğrudan insan çalışacak. Bunu nasıl sağlayacağımızı anlatayım…

2017'yi bir hatırlayın ben Başbakandım. Trump ABD'de seçildi ve çok fazla senaryolar yazıldı. Ama öyle olmadı biz 7,4 büyüdük herkes şaşırdı. İzi sıkıntıları gördük ve tedbir aldık. Bunun İstanbul'la bağlantısı şu; İstihdam oluşturmada ekonomiye büyütmede bir deneyimim var İstanbul'da da bunu yapacağız. Bu ekonomik sıkıntıdan da en fazla etkilenen de İstanbul'dur. İstanbul'un ekonomisini büyüttüğümüz zaman burada iş alanları oluşacak. Bunu turizm ile yöneteceğiz. İstanbul en çok merak edilen 5. Büyük şehir dünyada. Sağlık hizmetlerinin en iyi verildiği 5. Şehir .Bu iki alanı hemen konuşalım. Turizmde 13.5 milyon insan geliyor. Bu az. Biz bunu yükselteceğiz. Avrupa'ya her yıl fuarlar için 50 milyon insan gidiyor. Fuarlara gidenlerde minimum 5 bin dolar harcıyor. Havalimanına açılacak olan alan fazlasıyla yeterli olacak. Bu iş için ideal bir yer. Kongre ve fuar turizminin biz yüzde 10'una talibiz. Biz şimdi fuarlara şöyle bir yaklaşımız var . Burada desteği vereceğiz oradan gelenlere de bu desteği vereceğiz İnsanlar buraya gelecek. 5 yıl içindeki fuar turizminindeki hedefimiz 5 milyon. Bu bize 7.5 milyar lira kazanç sağlayacak.

Tepeden tırnağa hizmet sektöründe ciddi bir artış olacak. Binlerce insan iş sahibi olacak. İkincisi deniz turizmi; İstanbul bir deniz şehri. İstanbul herkesin merak ettiği bir yer. İstanbul Yenikapı Marmaray istasyonunun yanına Avrupa'nın en büyük arkeoloji müzesini yapıyoruz. Gelenler burayı da görecek. Yenikapı'da bir kruvazör liman.”

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