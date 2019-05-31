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Binali Yıldırım’dan Nihal Olçok’a tek cümlelik ‘Kadir Topbaş’ yanıtı

AKP'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret ettiği için kendisini eleştiren Nihal Olçok'a, "Kadir Topbaş uzun süre bu şehirde belediye başkanlığı yaptı, daha sonra kendi isteğiyle görevinden ayrıldı" yanıtını verdi.

00:18 -
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Binali Yıldırım’dan Nihal Olçok’a tek cümlelik ‘Kadir Topbaş’ yanıtı

15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip’i kaybeden Nihal Olçok, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı ziyaret ederek fotoğraf çektiren AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’a tepki göstermiş, “Yahu neler oluyor. Siz Kadir Topbaş'ı FETÖ'den dolayı görevden istifa ettirmediniz mi? Aklımla mı imanımla mı oynuyorsunuz?” diye ifadelerde bulunmuştu.

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YILDIRIM’DAN TEK CÜMLELİK YANIT

FOX Tv’de yer alan habere göre; seçim çalışmaları sırasında Yıldırım’a Nihal Olçok’un bu tepkisi soruldu. Yıldırım ise, “Kadir Topbaş uzun süre bu şehirde belediye başkanlığı yaptı, daha sonra kendi isteğiyle görevinden ayrıldı” şeklinde yanıt verdi.

Son güncelleme: android-time 00:21 31.05.2019
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