Binali Yıldırım’dan unutulmaz bir hareket daha

O, uzun yıllar Ulaştırma Bakanlığı koltuğunda oturmasıyla Türk siyaset tarihine girmişti. Unutulmazlar arasına ise eğlenceli kişiliği ile adını yazdırdı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Son Başbakan’ı Binali Yıldırım… ‘Bulut sistemini’ bir anlattı, salon yıkıldı. Yıllardır izlenen videoları hala güldürüyor. Akıllı tahtada ‘yumuşak g’ mücadelesi var, telefonda ‘kız isteme’ videosu, Karşıyakaspor’un ünlü tezahüratını hayli farklı yorumlaması ve çocukluğumuzun ‘yağmur yağıyor, seller akıyor’ şarkısını söylemesi onun eğlenceli kişiliğini yansıtıyor.

YEPYENİ SÖNDÜRME YÖNTEMİ

Son Başbakan’ın bu yönünü çok özledik derken, Yıldırım’ın doğum günü kutlaması gündeme bomba gibi düştü. Sevenleri ona bir sürpriz yapmış, masaya üzeri mumlarla süslenmiş pasta getirmişti. Binali Yıldırım, çok mutlu oldu alkışlar arasında mumu söndürmeye çalıştı. “Çalıştı” diyoruz, çünkü mumların sönmesi alınan yardımlara rağmen epey uzun sürdü! Son Başbakanımız, mumları elbet herkes gibi söndürmeyecek, yine bir muziplik yaparak çığır açacak bir söndürme metodu deneyecekti.