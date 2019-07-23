Binali Yıldırım’ı güldüren ‘kabine’ sorusu

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyince Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı Uğur Terzioğlu, eski ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla İstanbul’daki bir otelde Türk Amerikan İş Geliştirme Konferansı düzenlendi. Konferansın ardından ikili görüşen Yıldırım ve Zinke, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

GÜLEREK YANIT VERDİ

Binali Yıldırım, bir gazetecinin “Kabine değişikliği olacağı ve Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanması iddiasıyla ilgili olarak” sorulan soruya gülerek yanıt verdi. Yıldırım bu soruya ilişkin “Sayın Cumhurbaşkanımız bugünlerde Ankara dışında. Hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var ancak Cumhurbaşkanımız tatilde bile dinlenmez, orada bile çalışır. Çalışmalarını bulunduğu yerde devam ettirir. Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda, gerekse diğer konularda hangi adımları atacağını kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için milletimizin refahı için sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik, bundan sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun ne olacağının önemi yok.” yorumunda bulundu.