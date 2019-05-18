Binali Yıldırım’ın iftarı sosyal medyada alay konusu oldu!

YSK’nın 31 Mart’taki İBB seçimlerini iptal etmesinin ardından 23 Haziran’daki yenileme seçimleri için sokağa inen AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın, Ramazan dolayısıyla katıldığı bir iftarda, evde bulunan yemek masasının yerine yerde iftar yapması tepkilere neden oldu.

İLGİLİ HABER Binali Yıldırım'a ilginç tepki: Size yakışmadı!

Yıldırım’ın 23 Haziran seçimleri için başlattığı iftar programlarından birinde evlerine konuk olduğu bir ailenin evindeki yemek masası yerine hemen yemek masasının yanında yer sofrası kurdurması sosyal medyada alay konusu oldu.

İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI;