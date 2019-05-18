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Binali Yıldırım’ın iftarı sosyal medyada alay konusu oldu!

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta iftar için gittiği evde masa varken yerde yemek yemesi gündeme oturdu.

23:43 -
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Binali Yıldırım’ın iftarı sosyal medyada alay konusu oldu!

YSK’nın 31 Mart’taki İBB seçimlerini iptal etmesinin ardından 23 Haziran’daki yenileme seçimleri için sokağa inen AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın, Ramazan dolayısıyla katıldığı bir iftarda, evde bulunan yemek masasının yerine yerde iftar yapması tepkilere neden oldu.

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Yıldırım’ın 23 Haziran seçimleri için başlattığı iftar programlarından birinde evlerine konuk olduğu bir ailenin evindeki yemek masası yerine hemen yemek masasının yanında yer sofrası kurdurması sosyal medyada alay konusu oldu.

İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI;

Son güncelleme: android-time 23:46 18.05.2019
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