Binali Yıldırım’ın İstanbul’a ayıracak vakti yok

TBMM Başkanlığı yanında İBB başkan adaylığı için mücadele eden ve bu nedenle muhalefetin eleştirilerinin hedefinde olan Binali Yıldırım'ın TBMM'deki yoğun gündemi dikkat çekti. Öğlen 12.00'da başlayan programı saat 18.00'a kadar aralıksız devam edecek olan Yıldırım'ın İstanbul için propagandaya ayıracak vakti ise kalmıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak ilan edilen Binali Yıldırım, TBMM başkanlığı görevini de sürdürmeye devam ediyor. Muhalefetin ‘yasal olarak istifa etmeli’ çağrılarına ‘yasada böyle bir gereklilik’ yok diyerek itiraz eden Yıldırım, iki görevi birlikte yürütmeyi sürdürmekte kararlı. Ancak Yıldırım’ın TBMM’deki yoğun gündemi arasında neredeyse İstanbul’a ayıracak vakti yok.

TBMM’nin resmi sitesinde yer alan programa göre TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bügün saat 12.00’da Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza’yı, saat 14.00’da KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü’yü, saat 15.30’da Portekiz Büyükelçisi Paula Leal Da Silva’yı, saat 17.00’da Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuli’yi ve saat 18.00’da Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez’i ayrı ayrı kabul edecek.