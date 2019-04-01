Binali Yıldırım’ın konuşması elinde kaldı!

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da AA'nın verilerine göre açılan yüzde 88 oranındaki sandıklara göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 1 buçuk puan önünde görünüyordu.

SAAT 20:20'DE TWEET ATTI

Yıldırım, sonuçlar kesinleşmeden saat 20:20'de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘teşekkür konuşması' hazırlığı yaptığı mesajını verdi. Bu mesajın ardından da Yıldırım, saat 20:45'te Kavacık'taki seçim ofisine geçti. Gazeteciler; burada Yıldırım'ın bir açıklama yapmasını bekliyordu ancak beklenen açıklama yapılmadı.

SAAT 22:00 SÜTLÜCE'YE GEÇECEĞİNİ DUYURDU

Yıldırım, saatler 22:00'ı gösterdiğinde ise Sütlüce'deki AKP İl Başkanlığına geçeceğini duyurdu. AKP İl Başkanlığında saat 23:30'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Bu saat itibarıyla İstanbul seçim sayıları, gayri resmi sonuçları 31 bin 124 sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık” dedi.

ARADAKİ FARK KAPANDI

Yıldırım’ın yaptığı bu erken açıklamanın ardından oy farkı hızlı bir şekilde azaldı. Başa baş süren oylamada Anadolu Ajansı, sisteme veri girmeyi durdurdu. Bu gelişmenin ardından daha kapsamlı bir zafer açıklaması yapması beklenen Binali Yıldırım, sessizliğe büründü ve AKP İstanbul İl Teşkilatı binasında yapacağı canlı TV. yayınını iptal etti. Canlı yayın araçlarını da Yıldırım, geri gönderdi. Konuşmanın yapılacağı il teşkilatı önünde toplanan AKP’liler de bu gelişmenin ardından kısa sürede dağıldı.