Binali Yıldırım’ın sözlerine sosyal medyadan tepki

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu. İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım’a seçim sonrası söylediği “Çünkü çaldılar” sözlerini hatırlattı. Yıldırım ise Küçükkaya’ya, “Mecburdum… Sesimi duyuramadığım için çaldılar dedim” sözleri ile yanıt verdi.

Binali Yıldırım’ın bu sözlerine ise sosyal medyadan çok sayıda sert tepki geldi. İşte Binali Yıldırım’ın o sözlerine verilen tepkiler:

Bizde sesimizi duyuramadığımızda iftiraya gidelim, bu nasıl bir savunma şekli — hacerb (@hacer_b) 28 Mayıs 2019

Bütün medya, devlet olanakları elinizde. Hâlâ ağlaşıyorsunuz. Yenildiniz. Bir daha yenileceksiniz. — T.C. Kara Ejder (@Dragon200401) 28 Mayıs 2019

İftira atarak ses duyurma şekli… Özürü, kabahatinden büyük !!! — Neriman Akyolcu (@Nakyolcu) 28 Mayıs 2019

Sesini duyuyorlar da sallamıyorlar sizi DİNİ BÜTÜN insanlar bilirdik ama her zaman yanıltınız bizleri — ümit nurtaş (@UNurtas) 28 Mayıs 2019

Allaha havale edildiniz — Blackpearl (@yavuzkalyoncu) 28 Mayıs 2019

Bütün medya elinizdeyken sesinizi duyuramamak — Antonov (@xyz246810) 28 Mayıs 2019

Günün şakası mı bu? — Elif Şebnem Akal (@elifinbiri) 28 Mayıs 2019

Çünkü yalan söyledi!!! — Grumpy Fat (@Grumpy_Fat_) 28 Mayıs 2019

Yalancıyım diye itiraf ediyor çok açık — Tuğçesarı (@tueessa) 28 Mayıs 2019

Medya elinizde borazanlar yanınızda nasıl sesinizi duyıramadınız ki kardeş kaybettiğiniz seçimi yeniletiyosunuz — Bek6634 (@elefkari) 28 Mayıs 2019

İftira at izi kalsın yok böyle Müslümanlık — Subutay Özdemir (@Subutayzdemir1) 28 Mayıs 2019

İftira ile ses duyurulmaz.Çalınmadığı,YSK kararındada ortaya çıktı.İptal gerekçeleri yeterli değil.Vicdanlar yaralandı. — Gül ERKAN (@GlERKAN23940244) 28 Mayıs 2019

Sende sesini duyuramıyorsan artık.. — beyninbedavası (@beyninbedavasi) 28 Mayıs 2019

Yani yalan mı söylediniz? — Hasan Akyol (@Hasan_Akyol11) 28 Mayıs 2019

Çıktığı kanala göre söylemleri bu kadar keskin değişen görmemiştim.

Ses tonu, konuşma hızı, kelime ve cümle seçimi ile uyuttu resmen.

Bugün birkez daha oyumu @ekrem_imamoglu na atmaya karar verdim — LAMA (@fuatnmk) 28 Mayıs 2019

az kaldi az…. — C☆1881 (@zagorteksas) 28 Mayıs 2019

Çevir kazı yanmasın . — Sevda (@Sevda35914611) 28 Mayıs 2019

Binali Yıldırım: Mecburdum… Sesimi duyuramadığım için çaldılar dedim…!!! Yalan günah değilmi..??birde Ramazan ayında ..!! — Atatürk’cü Haluk.. (@kirhaluk) 28 Mayıs 2019