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Binali Yıldırım’ın sözlerine sosyal medyadan tepki

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın "Mecburdum… Sesimi duyuramadığım için çaldılar dedim" sözlerine sosyal medyadan tepki geldi.

10:46 -
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Binali Yıldırım’ın sözlerine sosyal medyadan tepki

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu. İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım’a seçim sonrası söylediği “Çünkü çaldılar” sözlerini hatırlattı. Yıldırım ise Küçükkaya’ya, “Mecburdum… Sesimi duyuramadığım için çaldılar dedim” sözleri ile yanıt verdi.

Binali Yıldırım’ın bu sözlerine ise sosyal medyadan çok sayıda sert tepki geldi. İşte Binali Yıldırım’ın o sözlerine verilen tepkiler:

Son güncelleme: android-time 10:53 28.05.2019
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