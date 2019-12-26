Diyarbakır HDP İl Başkanlığının önünde evlat nöbeti tutan ‘Diyarbakır Anneleri'nin 115’inci gününde, bir anne daha evladına kavuştu.

Diyarbakır Annelerinin mücadelesiyle umutları artan ve oturma eylemini kararlılıkla sürdüren Hüsniye Kaya’ya da müjdeli haber verildi. Emniyet güçlerinin yürüttüğü yoğun çalışma neticesinde, Mekiye Kaya, terör örgütü PKK’nın Irak’taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

‘DEVLETİMİZ KIZIMIZI TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKARTTI’

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Kaya, “Çünkü onların da benim gibi içi kan ağlıyor. Çocukları dağda olan tüm annelerin gelip oturma eylemine katılmasını istiyorum. Korkmasınlar, gelsinler. Devletimiz güçlüdür. Diyarbakır annelerinin eylemi boş değil. Devletimiz adeta toprak altımdaki kızımı çıkardı.” ifadelerini kullandı.

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Baba Hüseyin Kaya, dün akşam kızının geldiği haberini aldığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

“Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, yoksa biz kızımızı bulamazdık” diyen Kaya, “’Akşam Sayın Süleyman Soylu telefonla aradı, ‘Gözün aydın, kızına kavuşacaksın’ dedi. Çok sevindik. Bu annelerin eylemi boşa değil. Eşim gitmeseydi, kızım gelmezdi. Devletimiz baba devlettir, herkese yardımcı oluyor” ifadesini kullandı. (AA)