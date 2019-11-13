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Bir babanın yıkıldığı an!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde derede bulunan kimliği belirsiz erkek cesedinin 27 yaşındaki Emir Kavaz'a ait olduğu belirlendi. Kayıp gencin babası olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

09:30 -
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Bir babanın yıkıldığı an!

Dere kenarında su üzerinde bir cesedi fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Derenin ortasındaki cesede ulaşamayan ekipler AFAD ekiplerinden yardım istediler. AFAD cesedi bot yardımı ile sudan çıkardı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı yaptığı inceleme sonrası şahsın cansız bedenini kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Fotoğraf: İHA

Dere kenarında bulunan cesedin yapılan otopsi sonucu 29 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan 27 yaşındaki Emir Kavaz’a ait olduğu ortaya çıktı. Genç adam inegöl’de toprağa verilecek. Ölen Emir Kavaz’nın kesim ölüm sebebi ise yapılan otopsi sonucu çıkacak rapora göre belirlenecek. (İHA)

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