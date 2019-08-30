Bir doğa katliamı da Antalya’da! Sedir ağaçlarını kesecekler

Kaz Dağları’nda yaşanan ağaç katliamının ardından Antalya’da da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İbradı ilçesi Karamıklı Yaylası'nda yapılması planlanan mermer ocağı projesine verilen ‘ÇED Gerekli Değildir' raporunun iptali için İbradı Belediyesi tarafından Antalya Valiliği aleyhine açılan dava reddedildi.

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“RUHSAT HUKUKSUZ”

Gazete Duvar’da yer alan habere göre dava avukatlarından Münip Ermiş, Antalya Valiliği tarafından mermer ocağı firmasına verilen ‘ÇED Gerekli Değildir' kararının hukuksuz olduğunu belirtti. Ermiş, “Firmaya verilen ruhsatta geçersiz olması gerekiyor. Ruhsat alanı ile birlikte söz konusu alan 250 hektar civarında. Antalya Valiliği 25 hektarın üzerindeki yerlere ‘ÇED Gerekli Değildir' kararı veremez. Firma, bu alanı 25 hektarın altında göstererek bu raporu almış. Dolayısıyla verilen ruhsat hukuksuz. Yeniden ÇED için inceleme yapılması gerekiyor. Alınan tüm kararlar bu anlamda hukuksuz. Hafta başı gerekli hukuki süreci başlatacağız” dedi.

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“SEDİR AĞAÇLARI KESİLECEK”

Mermer Ocağı açılmak istenen yerin su kaynakları, sedir, ardıç ve ladin ormanları ile dağ keçilerinin doğal yaşam alanı içinde olduğuna dikkat çeken Münip Ermiş, “Firmanın pazartesi günü mermer ocağına yol açmak için sedir ormanlarını keseceği bilgisine ulaştık. Yol açmak için de bakanlık ve ormandan izin almışlar. Bu bir doğa katliamıdır. Orada yılların sedir ağaçları var ve onları kesmek doğal hayatı ve yaban hayatı yok etmektir. Orada yapılacak mermer ocağı da yaban hayatı olumsuz etkiler. Orada mermer ocağı yaptırmamak için tüm hukuki yolları deneyeceğiz” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇAĞRI

İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ise, özel bir firmanın ÇED alınmaksızın bin dekar alanda mermer ocağı açılması için başvuru yaptığını, ancak hukuki yolları kullanarak şuana kadar buna izin vermediklerini söyledi. Son olarak firmanın Karamıklı Yaylası'na mermer ocağına yol açmak amacıyla bakanlıktan ve ormandan izin aldığını ifade eden Küçükkuru, bölge halkını doğa katliamına karşı eylem yapmaya çağırdı.

ÇOK ÖNEMLİ 9 ALANDAN BİRİ SEÇİLDİ

Firmanın hafta başı sedir ormanlarını keseceğini ifade eden Başkan Küçükkuru, “Bu alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Dünya Yaban Hayatını Koruma Vakfı (WWF) tarafından belirlenen çok önemli 9 alandan biri seçildi. Diğer yandan su kaynaklarımız bu alanın altında. Bu talana izin vermeyeceğiz. Tüm halkımızı bölgede bu katliama dur demeye davet ediyorum. Yarından itibaren eylemlere başlayacağız” ifadelerine yer verdi.