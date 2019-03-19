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Bir Ekşi Sözlük yazarına daha tutuklama! | Son dakika haberleri

Denizli'de, Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısını sosyal medyadan övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

20:04 -
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Bir Ekşi Sözlük yazarına daha tutuklama! | Son dakika haberleri

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı öven, İslam dinine ve Müslümanlara hakaret içeren yazıların, sosyal medyada paylaşıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Ekşi Sözlük sitesinde “no ceiling” kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımda, saldırıyı öven, İslam’a ve Müslümanlara hakarette bulunan kişinin Eren A. (24) olduğu tespit edildi.

Zanlı, ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA

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Son güncelleme: android-time 20:38 19.03.2019
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