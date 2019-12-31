Bir eş için en acı an!

NE OLMUŞTU?

Torbalı ilçesi çifte cinayetle sarsılmıştı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve aynı ilçede görev yapan doktor Harun Gülcemal'ın eşi Hatice Gülcemal silahla öldürülmüştü. Bir polis memurunu da ağır yaralayan katil zanlısı Enver Yıldız, düzenlenen operasyonla yaralı olarak yakalanmıştı.Öte yandan katil zanlısı Enver Yıldız, S.D. ve M.Ö.'nün işlemleri devam ediyor.