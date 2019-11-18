Bir garip ‘plaka’ soruşturması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında başta Vali Ahmet Nayir olmak üzere protokole ait makam araçlarının tören alanına park edilmesini haber yapan Sakarya Halk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Cumali hakkında soruşturma açıldı.

SAVCININ SORUSU ŞOKE ETTİ

İki polis eşliğinde adliyeye götürülen Hüseyin Cumali, savcının karşısına çıkarıldı. Savcı, Cumali’ye “Valinin araç plakasını neden gazeteye bastın?” diye sordu. Soru üzerine şoke olan 35 yıllık gazeteci, “Vali araçlarının plakası her şehirde kırmızı ve 01’dir. Makam aracının plakası gizli değil ki” şeklinde yanıt verdi.

İŞİNDEN DE OLDU

Hakkındaki soruşturma süren Hüseyin Cumali, çalıştığı gazetenin patronu tarafından da kovuldu. Sözcü’ye konuşan Cumali, “Vali Bey ‘Benim müdahalem yok’ diyormuş. Savcıya ifade verdim. Yaşananlar ortada, işimden oldum” diyerek tepki gösterdi.