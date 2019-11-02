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Bir haftalık bebek çöpte bulundu! Sağlık durumu iyi

Konya'da, bir çöp konteynerinin yanında, poşet içerisinde kundağa sarılı halde bir haftalık bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ailesini bulmak için çalışma başlattı.

21:37 -
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Bir haftalık bebek çöpte bulundu! Sağlık durumu iyi

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Dr. Ziya Barlas Mahallesi Karlık Sokak’ta meydana geldi. Yoldan geçenler, kaldırımda bulunan çöp konteynerinin yanındaki poşetten ağlama sesi geldiğini fark etti. Poşete bakan çevredekiler, kundağa sarılı erkek bebeği gördü. Soğuktan üşüdüğü anlaşılan bebek yakındaki bir ailenin evine alınıp, ısıtılmaya çalışıldı. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından bebek, Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bir haftalık olduğu belirlenen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı. DHA

Bebek Haber Konya Polis Sağlık
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