Bir ilçeyi sokağa dökmüştü! Bu ilk değilmiş

Serdar B.’nin İstanbul’da çalışırken, bu kez de ‘tehdit’ suçundan Bilecik’te cezaevine konulduğu öğrenildi. İzinli çıktığı cezaevine dönmeyen Serdar B.’nin, son yaşanan olay sırasında, öfkeli kalabalıkta yer alan bazı kişilerce yakalanıp bir araca kilitlendiği ve jandarma ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Serdar B., ifadesinde, taciz olayını itiraf ederek, yurt dışına kaçmak için plan yaptığını ancak yakalandığını söyledi. DHA