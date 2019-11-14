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8 IŞİD’li daha iade ediliyor

İçişleri Bakanlığı; birisi Birleşik Krallık, (İngiltere) 7'si Almanya uyruklu 8 IŞİD'linin daha ülkelerine iade edileceğini açıkladı.

14:18 -
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8 IŞİD’li daha iade ediliyor

Türkiye tarafından sınır dışı edilen ve günlerdir Türkiye ile Yunanistan arasındaki tampon bölgede kalan ABD vatandaşı IŞİD’li teröristin ABD’ye gönderileceği açıklandı.

3 gün boyunca Pazarkule sınır kapısındaki tampon bölgede Yunanistan kabul etmediği için ‘mahsur’ kalan teröristten sonra 8 teröristin daha sınırdışı edilmesi için harekete geçildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 YTS'nin Londra’ya, Almanya uyruklu 7 YTS'nin ise Berlin’e sınır dışı edilemesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.” denildi.

ABD Almanya İçişleri Bakanlığı İngiltere IŞİD terörist Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 14:26 14.11.2019
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