Bir işçinin hayatını kaybettiği olayda iki gözaltı var!

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, vinç operatörü Ü.T, iş güvenliği uzmanı L.T, alışveriş merkezi çalışanı E.Ü. ve vinç firması sahibi H.G. gözaltına alındı.

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SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.T. ile L.T. tutuklandı, E.Ü. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ortakent Kopuz Caddesi’nde dün, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vincin devrilmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik yükseklikteki vincin üzerindeki sepetten beton zemine düşen Sefer Akdaş, olay yerinde yaşamını yitirmiş, vinç içindeki üç kişi ise yaralanmıştı. AA