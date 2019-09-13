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Bir istifa haberide AKP’nin kalesinden geldi

AKP'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu'nun istifa kararı sonrası AKP Konya eski Milletvekili Ömer Ünal'da partisinden istifa etti. AKP'nin kalesi Konya'da Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket ettiği bilinen eski İl Başkanı Musa Arat, eski vekiller Kerim Özkul ve Mustafa Baloğlu'nun da istifa hazırlığında olduğu öğrenildi.

Müslüm EVCİ / Konya
20:54 -
Haberler Gündem
Bir istifa haberide AKP’nin kalesinden geldi

AKP’den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu’nun istifa kararı almasının ardından AKP’li birçok isim istifa karar aldı. Davutoğlu’nun istifasından sonra AKP Eski Milletvekilleri İbrahim Turan ve Feramuz Üstün’ün istifasının ardından son bir istifa haberi de AKP’nin kalesi Konya’dan geldi.

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AKP Konya eski milletvekili Ömer Ünal partisinden istifa etti. Konya’da Davutoğlu ile birlikte hareket eden eski il başkanı Musa Arat, eski vekillerden Kerim Özkul ve Mustafa Baloğlu’nun da istifa hazırlığında olduğu öğrenildi.

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