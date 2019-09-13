Bir istifa haberide AKP’nin kalesinden geldi

AKP’den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu’nun istifa kararı almasının ardından AKP’li birçok isim istifa karar aldı. Davutoğlu’nun istifasından sonra AKP Eski Milletvekilleri İbrahim Turan ve Feramuz Üstün’ün istifasının ardından son bir istifa haberi de AKP’nin kalesi Konya’dan geldi.

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AKP Konya eski milletvekili Ömer Ünal partisinden istifa etti. Konya’da Davutoğlu ile birlikte hareket eden eski il başkanı Musa Arat, eski vekillerden Kerim Özkul ve Mustafa Baloğlu’nun da istifa hazırlığında olduğu öğrenildi.