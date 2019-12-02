Bir kadın daha katledildi

Dün akşam 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi 810. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı alan ve ayrı yaşamaya başlayan Yunus O. ve Ceylan O. çifti sokak ortasında karşılaştı.

Yunus O. ile Ceylan O. sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Yunus O. isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Ceylan O.’yu bıçaklayarak yaraladı. Yunus O. ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kanlar içerisinde yere yığılan Ceylan O.’yu gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Ceylan O.’yu ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralı Ceylan O., iki saat sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde cinayet zanlısı firari Yunus O., polis ekiplerince kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlı sorgusu yapılmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.(İHA)