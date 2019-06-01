Bir kadın kezzapla yakıldı diğeri ölümden kıl payı kurtuldu

Olay, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi’nde meydana geldi. Konya’da oturan otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı ve Asiye Güzel, anlaşamadıkları gerekçesiyle 20 yıllık evliliklerini 2 yıl önce bitirdi. Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, eski eşinden uzaklaşmak için Antalya’nın Alanya ilçesine taşındı.

Bir turizm tesisinde çalışmaya başlayan Asiye Güzel, eski eşi tarafından burada da rahatsız edilince, Antalya’ya yerleşti. Defalarca eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırtan Asiye Güzel, bir süre önce dini nikah ile yeniden evlendi.

Bunu öğrenen Bünyamin Bardakçı da geçen hafta Konya’dan Antalya’ya geldi. Sokak sokak aradığı Asiye Güzel’in ev adresini buldu. Bu sabah sokağa gelerek, beklemeye başlayan Bünyamin Bardakçı, işe gitmek için evden çıkan eski eşine arkadan yaklaşıp, yüzüne kezzap attı. Ardından da kaçtı.

DURUMU AĞIR

Yüzünün büyük bir kısmı yanan Asiye Güzel’in çığlıklarını duyanlar yardımına koştu. Mahalle sakinlerinin haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polise ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Güzel, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Yüzünün yanı sıra kezzabın etkisiyle üzerindeki giysileri eriyen ve göğüs bölgesinde de yanıklar oluşan Asiye Güzel’in durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olaydan sonra kaçan Bünyamin Bardakçı, yaşadığı Konya’nın Çumra ilçesine giderek polise teslim oldu. Antalya (DHA)

Boşanmak istediği eşinin silahı tutukluk yapınca ölümden kurtuldu

İzmir'in Konak ilçesinde 30 Mayıs’ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Mutlu Bilvar (26), 5 yıl önce evlendiği eşi Doğukan Bilvar'dan (29) şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak istedi. Boşanmak istemeyen eşinin yeniden şiddet uygulaması nedeniyle genç kadın da evi terk ederek, Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan akrabalarının yanına gitti.

Bir süre Didim'de kaldıktan sonra İzmir'e dönen Mutlu Bilvar, halasının yanına yerleşti. Eşinin kaldığı eve giden Doğukan Bilvar, “Evi neden terk ettin? Nerede olduğunu neden bana söylemiyorsun?” diyerek, yanında getirdiği tabancayla Mutlu Bilvar'a peş peşe ateş etti. Mermilerden biri ayağına isabet eden kadın, komşusunun bahçesine atlayıp, kaçmaya çalışırken, Doğukan Bilvar'ın kaçan eşinin arkasından ateşlemek istediği silah tutukluk yaptı. Şans eseri hayatta kalan genç kadın, çevredekilerden yardım istedi. Ölümden dönen Mutlu Bilvar'ın dayısı O.A. da ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Çocukları da ölümden dönmüş

Ayaklarından yara alan Mutlu Bilvar ile dayısı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay sırasında çiftin 2 çocuğunun annelerinin yanında olduğu ve kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldukları da ortaya çıktı.

Olayı görenlerin ifadesine başvuran ve olay yerinde parmak izi incelemesi yapan polis, kaçan kocayı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Doğukan Bilvar'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İZMİR (İHA)