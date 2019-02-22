Bir milyonluk hırsızlıklığı güvenlik kameraları çözdü

İpekyolu ilçesi 2 Nisan Caddesi üzerinde bulunan evden, 28 Ocak’ta, 1 milyon liralık hırsızlık yapıldı. Evdeki pahalı tespihler, kol saatleri ve ziynet eşyaları çalınırken, hırsızlık ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekip, evin giriş- çıkışı ile çevresinde bulunan 57 güvenlik kamerasının 983 saatlik kayıtlarını tek tek inceledi.

Görüntülerden hırsızların kullandığı araç tespit edilirken, aynı aracın H.A.’nın kimlik bilgileri kullanılarak, kiralandığı belirlendi. Özel ekip, 14 günlük çalışma sonucu hırsızların yerini de saptayıp, 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Hırsızlar, emniyetteki ifadelerinde, çaldıkları eşyaları Edremit ilçesindeki evin bodrum katında muhafaza ettiklerini söyledi. Polis ekiplerince çalıntı eşyalar ele geçirildi. Gözaltındaki 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)