“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasını izleyenler Google’dan sorunun doğru cevabını bulabilmek için araştırmalarını sürdürüyor.

SORU: Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgür olma anlamına gelen hukuk terimi hangisidir?



A. Biber B.Roka C.Hıyar D. Lahana

CEVAP: HIYAR

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor. Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.