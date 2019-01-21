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Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgür olma anlamına gelen hukuk terimi hangisidir?

Yıllardır merakla takip edilen "Kim Milyoner Olmak İster?" bilgi yarışması programını ünlü oyuncu Murat Yıldırım sunuyor. Seyirciler merakla "Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgür olma anlamına gelen hukuk terimi hangisidir? " sorusunun cevabını araştırıyor.

22:34 -
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Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgür olma anlamına gelen hukuk terimi hangisidir?

“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasını izleyenler Google’dan sorunun doğru cevabını bulabilmek için araştırmalarını sürdürüyor.

SORU: Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgür olma anlamına gelen hukuk terimi hangisidir?

A. Biber B.Roka C.Hıyar D. Lahana

CEVAP: HIYAR

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor. Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

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Son güncelleme: android-time 22:36 21.01.2019
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