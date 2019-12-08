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Bir skandal da Bafra’da yaşandı! AKP’li Başkan Yardımcısı, kapısını açmayan şoförü görevden aldı

Güngören Belediyesi'nde yaşanan 'tuvalet cezası' skandalının bir benzerinin de Samsun'da yaşandığı ileri sürüldü. Bafra ilçesinde AKP'li Belediyesi Başkan Yardımcısı'nın, şoförünü kapısını açmadığı gerekçesiyle görevden aldığı iddia edildi.

19:38 -
Haberler Gündem
Bir skandal da Bafra’da yaşandı! AKP’li Başkan Yardımcısı, kapısını açmayan şoförü görevden aldı

AKP'li Güngören Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, “kendisini görüp ayağa kalkmadı” diye belediyede çalışan bir şoföre “tuvalet önünde oturma” cezası vermişti. Sozcu.com.tr’nin gündeme getirdiği ve infiale neden olan insanlık dışı cezanın yankıları sürerken benzer bir olay da Samsun’da meydana geldi.

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KAPISINI AÇMADI DİYE GÖREVDEN ALMIŞ

Bafra Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar’ın, şoförü olarak görev yapan Salih Küçük’ü, başkan yardımcısının kapısını açmadığı gerekçesiyle görevden aldığı ileri sürüldü. Samsunhaber.com’da yer alan habere göre,  şoför Salih Küçük’ün eski çalıştığı yer olan zabıtaya geri gönderildiği iddia edildi.

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Güngören’de yaşanan olay sonrası Veysel İpekçi  belediye başkan yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Yaşanan bu yeni skandalın ardından Bafra belediye başkan yardımcısının görevinden alınıp alınmayacağı gündemdeki yerini koruyor.

 

AKP istifa Samsun
Son güncelleme: 19:52 08.12.2019
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