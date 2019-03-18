Bir tarafta buzul çağı, bir tarafta bahar! Meteoroloji’den son dakika hava durumu verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Hakkari ile gece saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Bugün İstanbul'da hava sıcaklıkları 19 dereceye ulaşırken, salı günü 20 dereceyi aşacak. Hafta ortasına kadar sıcak hava tüm yurdu saracak fakat ayın 20'sinden sonra kısa süreli serin hava geçişi görülecek.

YURTTA HAVA DURUMU

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18

İzmir: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 20

Adana: Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu 20

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 23

Antalya: Az bulutlu ve açık 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14



KARS’TA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Kars’ın Digor ilçesinde tipi nedeniyle yolda mahsur kalan iki araçta bulunan kişiler, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Köydeki evlerinde rahatsızlanan 1,5 yaşındaki bebek de yolların açılmasıyla hastaneye kaldırıldı.



Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü´nün Ardahan, Kars, Ağrı il geneli ile Erzurum ilinin kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli kar yağışı ve rüzgar ile birlikte tipi beklendiğini duyurmasının ardından akşam saatlerinde Kars’ta tipi etkisini gösterdi. Tipinin yoğun olarak etkili olduğu Dağpınar Beldesi ve civarında görüş mesafesi yer yer 1 metreye kadar düştü. Akşam saatlerinde beldeye bağlı Şirinköy- Türkmeşen yolunda bazı araçların mahsur kaldığı öğrenilince İl Özel İdaresi Digor Şubesi ekipleri yola çıktı. Saatler süren çalışmaların ardından araçlara ulaşıldı. Bir kamyonetle minibüse yaklaşık 6 saat sonra ulaşıldı. Minibüste bulunan İbrahim, Şefik, Hatun ve Mustafa Güneş donma tehlikesi geçirdiklerini söyledi. Hatun Güneş´in sık sık “Artık öleceğiz” diyerek ağladığı bildirildi. Kara saplanan iki araç, greyder yardımıyla halatlarla çekilip kurtarıldıktan sonra Dağpınar´a götürüldü.



1.5 YAŞINDAKİ MUHAMMED EMİN HASTANEYE GÖNDERİLDİ

İl Özel İdaresi Digor Şantiye Şefi Yakup Avinç idaresindeki ekipler 1,5 yaşındaki Muhammed Emin Oguz için de sefer oldu. Tipinin geçit vermediği Şatıroğlu köyünün kapalı yoluna giren rotatif ve greyder, titiz ve zorlu bir çalışmayla yolu ulaşıma açtı. Köye ulaşan ambulans, hasta çocuğu alarak, yine iş makineleri eşliğinde Kars Devlet Hastanesi´ne götürdü.