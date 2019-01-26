Bir tek ona dokunulmadı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, (TMSF) 1997 yılından 2002 yılına kadar 20 bankaya el koydu. Hortumlama nedeniyle Türk ekonomisi 50 milyar dolarlık bir faturayla karşılaşırken, bankaların bir kısmı satıldı, bir kısmı birleştirildi, bazıları ise tarihe karıştı. Banka kaynaklarını grup şirketleri ve şahsi çıkarları için kullanan kimi banka patronları bu süreçte hapse girdi, bazıları da devletle el sıkışıp borçlarını ödeme sözü verdi.

HAPSE GİRDİLER

Banka batıran patronlar arasında yer alan Egebank'ın sahibi Yahya Murat Demirel 1 yıl 11 ay, Etibank'ın patronu Dinç Bilgin 10 ay, İnterbank'ın sahibi Cavit Çağlar 10 ay, Yurtbank'ın sahibi Ali Avni Balkaner 8 ay, Bank Kapital'in patronu Mahmut Ceylan 5 ay, Sümerbank'ın sahibi Hayyam Garipoğlu 17 ay cezaevinde yattı. TMSF ile protokol imzalayan arasında bulunan Pamukbank'ın sahibi Mehmet Emin Karamehmet 7 yıl 1 ay hapis kararına çarptırıldı.

Toprakbank'ın sahibi Halis Toprak ve İktisat Bankası'nın sahibi Erol Aksoy gibi banka patronlarının ise anlaşma hükümlerini yerine getiremedikleri için şirketleri, evlerine, arabalarına el kondu.

TMSF YERİNE TASFİYE

Aynı dönemde, bankalarla aynı biçimde faaliyet gösteren ama Özel Finans Kurumu (ÖFK) adına sahip olan bir finans kurumu da battı: İhlas Finans. Şimdiki adıyla katılım bankası olan ÖFK'larla ilgili o tarihteki düzenlemelerde ÖFK'larda mevduat garantisi yoktu. İhlas Finans mudilerine karşı yükümlülüklerini yerine getiremeyip batarken, BDDK, 10 Şubat 2001 tarihinde alınan önlemlere rağmen likidite sorununu çözemeyen İhlas Finans Kurumu'nun faaliyet iznini kaldırdı. Bu, BDDK'nın müdahale ettiği ilk özel finans kurumu oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), likidite sorununu çözemeyen kurumun faaliyet iznini 2001 yılında kaldırdı. 1.2 milyar dolar yükümlülüğü olan ve bunu ödeyecek gücü bulunmayan İhlas Finans'ın faaliyet izninin kaldırılmasına nedeni, ise kurum kaynaklarının İhlas Holding'in diğer şirketlerine yasal limitlerin ötesinde kullandırılmasıydı. Batık banka patronlarının bankalarına Bankalar Kanunu'nun 14. maddesinin 3 ve 4 numaralarındaki şartlarla el konulmuştu, aynı hükümlerle İhlas Finans'ın faaliyet izni kaldırıldı. BDDK, İhlas Finans'in faaliyet iznini kaldırmadan iki gün önce kurumda inceleme başlatan SPK bir ön tespit raporu hazırlamış ve saadet zincirine işaret etmişti.

TAM BİR HORTUMLAMA

Ancak, İhlas Finans, “Kâr-zarar ortaklığı” mantığı ile kurulduğu ve Türk Ticaret Kanunu'na tabi bir anonim şirket olduğu için farklı bir statüde değerlendirildi. Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş adında bir yapıda tüm alacaklılara borçlarını ödemeyi taahhüt etti.

Böylece, sayıları 500 bini bulan İhlas Finans mudisi ortada kaldı. Devlet, 20 bankayı batıranların tek tek üstüne giderken, bir tek İhlas'ın sahiplerine dokunmadı. Dönemin TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, İhlas Finans için “Burada yaşananlar tam bir hortumlamadır. Diğer batık bankalardan farkı olmayan bir hortumlama operasyonudur” dedi. İhlas Finans nedeniyle 1 yıl 4 ay hapis cezası alan Mücahit Ören bugün lüks içinde yaşarken mağdurlar 19 yıldır paralarını almayı bekliyor.

İŞTE BEDEL ÖDEYEN BAZI PATRONLAR

Medyasına el konuldu ev ve arabaları satıldı

7 Ocak 1999 günü Fon'a devredilen İnterbank'ın hakim ortağı olan Cavit Çağlar, Etibank soruşturması kapsamında New York'ta tutuklandı, ABD'nin iltica teklifini reddedip Türkiye'ye döndü ve bir süre hapis yattı. TMSF ile İnterbank'ın borçları için Ağustos 2004'te anlaştı. Toplam 1 milyar 678 milyon dolar borcu bulunan Nergis Grubu, anapara borcu ile faizini toplam 12 yılda ödemeyi taahhüt etti. Anlaşma şartlarına uyulmadığı için 2008 yılında Cavit Çağlar'ın el konulan şirketleri ve medyasıyla haczedilen ev ve arabaları satıldı. Çağlar, sonraki yıllarda tüm borcunu ödedi.

Gayrimenkullerini sattı

Toprakbank 2001'de TMSF'e alındı. 2004'te 450 milyon dolarlık borç protokolü imzalandı. TMSF 2009'da Toprak Grubu şirketlerinin tümünün yönetimine el koydu. Halis Toprak, 22 şirketin ve 21 sanayi tesisini satıp borcunu ödedi.

38 şirketi birden gitti

İktisat Bankası'nın 2001'de Fon'a devredilmesinin ardından TMSF, Erol Aksoy'a ait 38 şirkete el koydu. 724 trilyon liralık borcun karşılığında Cine5 ve Show Radyo'nun yanı sıra Aksoy'un diğer gayrimenkulleri de TMSF'ye geçti.

Hapse girdi, kurtardı

TMSF, 2000'de Dinç Bilgin'in ortak olduğu Etibank'a el koydu. O dönem Sabah Gazetesi ve ATV'nin sahibi Bilgin için TMSF 880 milyon dolarlık borç çıkardı. Bilgin 10 ay hapis yattı. TMSF, medya kuruluşlarını 2007'de Çalık Grubu'na sattı.

Hapiste en çok o yattı

Murat Demirel'in sahibi olduğu batık Egebank 1999 yılında TMSF'ye devredildi. Bankanın zararı 1.1 milyar dolardı. Murat Demirel, 1 yıl 11 ay hapis yattı. 2004'te TMSF ile anlaştı. Ancak protokole uymayınca 9 şirketine birden el kondu.

Değerli arsaları satıldı

Yurtbank'ın sahibi iş adamı Ali Avni Balkaner Yurtbank'ın sahibiydi. Balkaner'in borçların tasfiyesine yönelik TMSF, birçok gayrimenkulle birlikte 10 şirketine el koydu. Şirkete ait çok sayıda arsa satılarak borcun bir kısmı kapatıldı.

Tüm borçlarını kapattı

İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun sahibi olduğu Sümerbank, 1999 tarihinde TMSF'ye devredildi. 17 ay cezaevinde hapis yatan ve 70 şirketine TMSF tarafından el konulan Hayyam Garipoğlu, 2011 yılında tüm borçlarını kapattı.