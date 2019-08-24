Bir yardım çığlığı da İstanbul’dan!

Azime T.’nin görüntülerini paylaştığı olay 30 Temmuz’da öğlen saatlerinde bir markette meydana geldi. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Azime T., erkek çalışma arkadaşının saldırısına uğradı. Azime T.’yi darp eden kişi daha sonra boynundan tutarak yere düşürdü. Saldırganın yerdeki Azime T.’ye tekme attığı da görüntülere yansıyor. Saldırı kameranın görmediği açıda devam ediyor.

İLGİLİ HABER Emine Bulut paylaşımı tepki çekmişti! Gözaltına alındı

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan Azime T., marketteki vatandaşların yardımına koşmak yerine kaçmayı tercih ettiğini belirtti.

Olayın polise aktarılmasından sonra saldırgan gözaltına alınarak tutuklandı. Azime T. saldırganın daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını ifade etti. Serbest kalan saldırganın tehditlerinin sürdüğünü kaydeden Azime T. sosyal medya aracılığıyla sesini duyurmaya çalıştı. DHA