Bir yıl sonra emekli olacaktı… Tecrübeli polisten acı haber…

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Savaş Ünal, 130 gündür Antalya Büyükşehir Belediyesi bahçesinde süren grevde aniden fenalaştı.

10 DAKİKA KALP MASAJI YAPTILAR

46 yaşındaki Savaş Ünal’a ilk müdahaleyi yapan meslektaşları, hemen sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 10 dakika kalp masajı yaptıkları Ünal’ı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen polis memuru hayatını kaybetti.

EMEKLİ OLUNCA HAYVANCILIK YAPACAKTI

Evli ve bir çocuk babası Savaş Ünal’ın uzun süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü, bir yıl kalan emekliliğinin ardından köyüne yerleşerek, hayvancılık yapmayı planladığı öğrenildi. (DHA)