Bir yılda 2 bin 611 yabancı yatırımcı Türk vatandaşı oldu

Türk vatandaşı olan yabancı yatırımcılarda Iraklılar başı çekti. ABD’den Rusya’ya, Kanada’dan Dominik Cumhuriyeti’ne, Brezilya’dan Komorlar Birliği’ne çok sayıda ülkeden yabancı yatırımcı da bu haktan yararlandı.

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Eylül 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Türk vatandaşı olmak için gereken yatırım tutarlarında değişiklik yapılmıştı.

Buna göre, daha önce vatandaşlık kazanabilmek için karşılanması gereken en az 2 milyon dolar tutarındaki sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin dolara indirilmişti. En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazın tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın alınması hükmü de yönetmelikle değiştirilmiş, söz konusu rakam 250 bin dolara düşürülmüştü.

Daha önce 100 kişi olan vatandaşlığa geçmek için oluşturulması gereken istihdam rakamı ise 50 kişi olarak belirlenmişti. Vatandaşlığa geçme şartlarından biri olan Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara 3 yıl tutma şartıyla yatırılması gereken mevduat tutarı da 500 bin dolara indirilmişti. En az 3 milyon dolar tutarında devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın alma şartı da 500 bin dolar olarak güncellenmişti.