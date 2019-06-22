Bir yılda ele geçirilen kaçak ürünlerin imhası 3 gün sürdü

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir yılda piyasaya kaçak sigara ve alkol sürenlere yönelik önemli operasyonlar düzenledi. 2018 yılı Temmuz Ayı ile 2019 yılı Haziran ayı arasında gerçekleştirilen 297 operasyonda piyasa değeri 20 Milyon lira olan kaçak içki ve tütün mamulü ele geçirildi.

KAÇAK SİGARA, İÇKİ, PURO…

Emniyet depolarında tutulan kaçak ürünler için geçtiğimiz hafta imha kararı verildi. Sahte olduğu belirlenen 634 bin 350 paket sigara, 205 bin 76 puro, 109 bin 223 şişe içki, 129 bin boş şişe, 35 bin litre sahte alkol, 82 bin 900 bandrol, 24 ton ağırlığındaki farklı kaçak ürün 15 TIR'a yüklendi. Arnavutköy'deki bir özel atık imha şirketinde götürülen sahte ürünlerin imha edilmesi 3 gün sürdü.