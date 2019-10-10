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Birgün gazetesinin internet sorumlusu gözaltına alındı

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, Birgün gazetesinin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara nedeniyle gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir, ''Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme'' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Can ÖZÇELİK
10:45 -
Haberler Gündem
Birgün gazetesinin internet sorumlusu gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Hakan Demir, Emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

H. Demir’in bu paylaşım nedeniyle gözaltına alındığı öne sürüldü.

BirGün gözaltı internet istanbul sosyal medya
Son güncelleme: 11:21 10.10.2019
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