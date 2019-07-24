Biri gri kategoride 2 terörist ikna ile teslim oldu

İl Jandarma Komutanlığı’nca bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Van Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

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“Van İl Jandarma Komutanlığı’nca, BTÖ mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, biri gri kategoride olmak üzere 2 BTÖ mensubunun, 21 Temmuz 2019 tarihinde, Şırnak- Silopi Sınır Hudut Kapısı’ndan alınarak Van İl Jandarma Komutanlığı’na teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.”

BİTLİS’TE 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Bitlis-Merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi. DHA