Birlikte yaşadığı meslektaşını öldüren doktor tutuklandı

Avcılar'da tıp merkezi sahibi olan doktor Celal T. birliktelik yaşadığı ve işyerinde beraber çalıştığı meslektaşı Aida K.'yı yaşadıkları kıskançlık tartışmasının ardından silahla vurmuştu. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken, Celal T. kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Emniyette ilk ifadesinde, ““Bir süredir Aida’nın beni aldattığını düşünüyordum. Gece saatlerinde aramızda tartışma çıktı ve olay gerçekleşti” dedi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Celal T. tutuklanırken, yaşanan olaya dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eline silah alan Celal T. elindeki silahla Aida K.'nın bulunduğu odanın kapısına dayandığı görülüyor.