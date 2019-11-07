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Birlikte yaşadığı meslektaşını öldüren doktor tutuklandı

İstanbul Avcılar'da bir tıp merkezi sahibi Celal T. isimli doktor, birlikte yaşadığı ve aynı yerde görev yaptığı kadın meslektaşını silahla vurarak ağır yaralamıştı. Emniyetteki sorgusunda “Beni aldattığını düşündüğüm için olayı gerçekleştirdim” diyen Celal T. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan Celal T.’nin kadın meslektaşının tıp merkezindeki odasına silahla dayandığı görüntüler ise ortaya çıktı.

Tugay SADAY
19:55 -
Haberler Gündem

Avcılar'da tıp merkezi sahibi olan doktor Celal T. birliktelik yaşadığı ve işyerinde beraber çalıştığı meslektaşı Aida K.'yı yaşadıkları kıskançlık tartışmasının ardından silahla vurmuştu. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken, Celal T. kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Emniyette ilk ifadesinde, ““Bir süredir Aida’nın beni aldattığını düşünüyordum. Gece saatlerinde aramızda tartışma çıktı ve olay gerçekleşti” dedi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Celal T. tutuklanırken, yaşanan olaya dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eline silah alan Celal T. elindeki silahla Aida K.'nın bulunduğu odanın kapısına dayandığı görülüyor.

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Son güncelleme: 19:57 07.11.2019
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