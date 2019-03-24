Birlikte yaşayıp birlikte yöneteceğiz

CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Tuna Soykan, İstasyon Meydanı'nda bir miting yaptı. Mitinge CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve çok sayıda CHP'li vekil destek verdi. Mitingde Soykan, “Seçim sonrası tertemiz beyaz bir sayfaya yepyeni bir Kırklareli öyküsü yazacaklarını ifade etti. İnsan odaklı, üretken ve birlikte yöneten belediyecilik anlayışı ile yola çıktıklarını aktaran CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Tuna Soykan “Bu öykünün kahramanı sizler olacaksınız. Ben bu kentte doğan bu kentte sizlerle birlikte yaşayan aynı havayı soluyan bir hemşerinizim. Bugün inanıyorum ki bana sahip çıkacaksınız birlikte yeni bir Kırklareli kuracağız” dedi. Soykan projelerini şöyle sıraladı: “Kırklareli'ni marka şehir yapacağız. Belediye bünlesinde bir konservatuar kuracağız. Vilayet Meydanı yayalaştırma projemiz var. Spor, kamp, dinlenme alanları ve oyun parkları içeren bir ‘Kent Park' yapacağız. Elbette bunlar projelerimizin bir kısmı.”

CHP'LİLERDEN DESTEK YAĞDI

Mitinge katılan CHP Genel Başkan yardımcısı ve İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, “Kırklareli, Cumhuriyetin ve aydınlanma mücadelesinin kalelerinden biridir. Öyle kalacaktır” dedi. Salıcı şunları söyledi: “Hiçbir güç, Kırklareli de başarılı olamaz. Kırklareli halkı bilinçlidir. Oynanan oyunu farkındadır. Sandıkta bu oyunu bozacaktır.”