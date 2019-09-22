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Bisiklet etkinliğinde skandal! AKP’li belediye İBB’nin logosunu kapattı

İstanbul'da Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte büyük bir skandala imza atıldı. AKP’li Sultanbeyli Belediyesi'nin ilçede düzenlediği bisiklet sürme etkinliğinde vatandaşlara dağıtılan bisikletlerdeki İBB’nin logosunun kapatıldığı ortaya çıktı.

19:39 -
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Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Sultanbeyli Belediyesi, bisiklet turu düzenledi. Sağlıklı yaşam ve daha temiz çevre hedefiyle gerçekleştirilen bisiklet turuna yüzlerce vatandaş katıldı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in de katıldığı etkinlikte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Programdan önce vatandaşa dağıtılacak olan ve üzerinde Sağlık Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi logoları olan bisikletlerde İBB'nin logosunun kapatıldığı görüldü.

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“SOSYAL MEDYADAN YAYINLADILAR”

Videoya kaydedilen görüntüler İYİ Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yayımlandı. Video ile birlikte yayımlanan mesajda, “Sultanbeyli için bas pedala programının hemen öncesinde kayda aldık görüntüleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi logolu sticerların Üzerine AKP yandaşı olarak bilinen bisiklet satış dükkanının sticerı ile kapatılmış. Yetkililerden açıklama bekliyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadeleri kullanıldı.

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