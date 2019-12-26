Bitcoin hırsızları yakayı ele verdi

Mersin’de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.M.K.’nin bilgisi dışında bitcoin cüzdanından paralarının eksildiği şikayeti üzerine harekete geçti.

TEK KULLANIMLIK ŞİFREYİ KIRMAK İÇİN ŞEYTANİ PLAN

Çalışma başlatan ekipler; şüphelilerin, mağdur adına hazırladıkları sahte kimlik belgesiyle GSM hattını başka operatöre taşıdıklarını, cep telefonuna tanımlı e-posta ve bitcoin hesabına gelen ‘şifremi unuttum’ doğrulama yöntemini kendilerine yönlendirerek, tek kullanımlık şifre engelini geçtiklerini tespit etti.

Şüphelilerin, H.M.K.’nin hesabında bulunan 170 bin TL değerindeki bitcoini önce kendi hesaplarına, takibini zorlaştırmak için de farklı hesaplara aktardığı ortaya çıktı. Adres tespiti yapılan baskınlarda gözaltına alınan F.E., M.U.E., S.Ş. ve A.Ş. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme sonucu tutuklandı. (DHA)