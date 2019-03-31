Bitlis Yerel Seçim sonuçlarına göre oy oranları: Bitlis Belediye Başkanı kim oldu?

Bitlis 31 Mart yerel seçimleri için sandık başındaydı. Bitlis belediye başkanlarını belirlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için okullara giden vatandaşlar sandıkların kapanmasının ardından seçim sonuçlarında kim önde merak ediyor. Bitlis Belediye Başkanlığı yarışında sandıktan sonuçlar belli oluyor…

Bitlis İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 39.317 %39,98 32.092 %32,63 6.790 %6,90 6.228 %6,33 4.014 %4,08 3.273 %3,33 2.790 %2,84 1.738 %1,77 1.158 %1,18 342 %0,35 324 %0,33 281 %0,29

31 MART 2019 SEÇİMLERİ BİTLİS ADAYLARI

Bitlis (Merkez) Belediye Başkanlığı için şu isimler yarıştı:

AKP: Nesrullah Tanğlay

CHP: Burhan Küsem

İYİ Parti: Mehmet Piran Aslın

HDP: Faruk İşlek

SP: Yaşar Burhan

BTP: Bülten Mutluay

TKP: Cafer Ömürden Cengiz