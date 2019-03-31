Bitlis Yerel Seçim sonuçlarına göre oy oranları: Bitlis Belediye Başkanı kim oldu?

Bitlis 31 Mart yerel seçimleri için sandık başındaydı. Bitlis belediye başkanlarını belirlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için okullara giden vatandaşlar sandıkların kapanmasının ardından seçim sonuçlarında kim önde merak ediyor. Bitlis Belediye Başkanlığı yarışında sandıktan sonuçlar belli oluyor…
|Bitlis İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Nesrullah Tanğlay
|AK Parti
|10.123
|% 44,22
|Faruk İşlek
|HDP
|7.584
|% 33,13
|Yaşar Buhan
|Saadet Partisi
|4.176
|% 18,24
|Diğer
|388
|% 1,69
|İyi Parti
|246
|% 1,07
|CHP
|224
|% 0,98
|DP
|69
|% 0,30
|DSP
|44
|% 0,19
|TKP
|20
|% 0,09
|BTP
|17
|% 0,07
|Bitlis İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|39.317
|%39,98
|HDP
|32.092
|%32,63
|MHP
|6.790
|%6,90
|Saadet Partisi
|6.228
|%6,33
|DP
|4.014
|%4,08
|İyi Parti
|3.273
|%3,33
|CHP
|2.790
|%2,84
|BBP
|1.738
|%1,77
|Diğer
|1.158
|%1,18
|ŞAHİN ORAL
|342
|%0,35
|YILMAZ KALKAN
|324
|%0,33
|Vatan Partisi
|281
|%0,29
Bitlis (Merkez) Belediye Başkanlığı için şu isimler yarıştı:
AKP: Nesrullah Tanğlay
CHP: Burhan Küsem
İYİ Parti: Mehmet Piran Aslın
HDP: Faruk İşlek
SP: Yaşar Burhan
BTP: Bülten Mutluay
TKP: Cafer Ömürden Cengiz
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