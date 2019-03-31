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Bitlis Yerel Seçim sonuçlarına göre oy oranları: Bitlis Belediye Başkanı kim oldu?

Bitlis'te Belediye Başkan adaylarının oy oranları merak ediliyor. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Bitlis'te seçimi kazanan isim kim oldu? İşte Bitlis'teki son oy oranları...

21:49 -
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Bitlis Yerel Seçim sonuçlarına göre oy oranları: Bitlis Belediye Başkanı kim oldu?

Bitlis 31 Mart yerel seçimleri için sandık başındaydı. Bitlis belediye başkanlarını belirlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için okullara giden vatandaşlar sandıkların kapanmasının ardından seçim sonuçlarında kim önde merak ediyor. Bitlis Belediye Başkanlığı yarışında sandıktan sonuçlar belli oluyor…

Bitlis İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Nesrullah Tanğlay AK Parti AK Parti 10.123 % 44,22
Faruk İşlek HDP HDP 7.584 % 33,13
Yaşar Buhan Saadet Partisi Saadet Partisi 4.176 % 18,24
Diğer Diğer 388 % 1,69
İyi Parti İyi Parti 246 % 1,07
CHP CHP 224 % 0,98
DP DP 69 % 0,30
DSP DSP 44 % 0,19
TKP TKP 20 % 0,09
BTP BTP 17 % 0,07

Bitlis İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 39.317%39,98
HDP HDP 32.092%32,63
MHP MHP 6.790%6,90
Saadet Partisi Saadet Partisi 6.228%6,33
DP DP 4.014%4,08
İyi Parti İyi Parti 3.273%3,33
CHP CHP 2.790%2,84
BBP BBP 1.738%1,77
Diğer Diğer 1.158%1,18
ŞAHİN ORAL ŞAHİN ORAL 342%0,35
YILMAZ KALKAN YILMAZ KALKAN 324%0,33
Vatan Partisi Vatan Partisi 281%0,29

31 MART 2019 SEÇİMLERİ BİTLİS ADAYLARI

Bitlis (Merkez) Belediye Başkanlığı için şu isimler yarıştı:

AKP: Nesrullah Tanğlay
CHP: Burhan Küsem
İYİ Parti: Mehmet Piran Aslın
HDP: Faruk İşlek
SP: Yaşar Burhan
BTP: Bülten Mutluay
TKP: Cafer Ömürden Cengiz

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