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Bitlis’te ev ve araçlar kara gömüldü

Bitlis'te yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki tek katlı ev ve araçlar adeta kara gömüldü.

android-time 19:51
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Bitlis'te yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki tek katlı ev ve araçlar adeta kara gömüldü.

İl genelinde 4 gündür devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kent merkezindeki Hüsrevpaşa Mahallesi’ndeki tek katlı evler kara gömüldü.

Bitlis'te yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki tek katlı ev ve araçlar adeta kara gömüldü. Yoğun yağıştan dolayı tek katlı evlerin kar altında kalması ilginç görüntü oluşturdu. FOTOĞRAFLAR:AA

Bitlis’te yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki tek katlı ev ve araçlar adeta kara gömüldü. Yoğun yağıştan dolayı tek katlı evlerin kar altında kalması ilginç görüntü oluşturdu. FOTOĞRAFLAR:AA

Kent sakinleri evlerinin üzerinde ve çevresinde biriken karları küreklerle temizledi.

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FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

TOKİ bölgesi, Hüsrevpaşa Mahallesi ve Çam Sitesi’nde de araçların üzeri karla kaplandı. Kent merkezindeki bir otobüs durağı da yarıya kadar kara gömüldü.

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

Belediye ekipleri cadde, sokak ve mahallelerde temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

Çocuklar, temizlik çalışması sonucu yol kenarlarında biriken karda oynadı.

AA

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Son güncelleme: android-time 20:1410.01.2019
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