Bitmeyen İznik-Mekece Karayolu çiftçiye yol kapattırdı

2017 yılında bitirilmesi planlanan toplam 28.3 kilometreden oluşan İznik-Mekece karayolunda çalışmalar bir kez daha uzayınca köylü isyan etti. 6 kilometrelik karayolu üzerinde tarlası bulunan çiftçiler, tozdan dolayı ürünlerinin çürüdüğünü belirterek, traktörleri ile karayolunu kapattı.

“ÇİFTÇİ NEYLE ÖDEYECEK BORCUNU?”

“Yazık değil mi bize, bu ovanın hali ne olacak. Geçen yılda aynı bu yılda aynı hiç kimse görmüyor mu bunu” diyerek, tepkisini dile getiren çiftçi Mustafa Özgören, “Yok mu bir yetkili nerede bunlar. Çiftçi perişan halde. Meyvenin, zeytinin haline bakın. Borcumuzu ödeyemediğimiz aman niye ödemiyorsun diyorlar. Çiftçi bu şekilde neyle ödeyecek borcunu. Soruyoruz neden asfalt dökmüyorsunuz diye, grev var diyorlar. İznik-Bursa güzergahında şuan yol çalışması yapıyorlar. Niye bu karayolunu bitirmiyorlar. Kabak, fasulye, zeytin, şeftali tarlaları toz içinde ova perişan halde” ifadelerini kullandı.

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“KİMSE ÜRÜNLERİMİZİ SATIN ALMAK İSTEMİYOR”

Bölgede tarlası bulunan Çiftçi Seçkin Özgür, “Kabak ektim, üzüm bağım var tozun altında kalan ürünümü kimse almak istemiyor. Ürünün piyasadaki değeri 3 TL ise alıcı 1 TL veririm diyor başka türlü kesinlikle almam diyor. Tozdan dolayı mağdur olduk. Gelip kimse halimize bakmıyor” dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İznik Ziraat Odası Başkanı Vahit Mutlu, “Şu an Meyve ve sebzenin en hızlı zamanı. Toz nedeniyle çiftçi alıcı bulamıyor. 2 aydır yol çalışmaları durdu, çiftçinin zararı 6 milyon TL civarında” ifadelerini kullandı.

“DOMATES TOZDAN GRİLEŞTİ”

Domates üreticisi Serdal Sargınoğlu’da “Domatesin rengi değişti. Tozdan grileşti. Yarın bu malın maliyeti olan ödeme geri dönüşü var. Bu parayı alamazsak nereden ödeyeceğiz” dedi. Bir başka çiftçi ise “Yarın kapıya icra gelecek. Nereden ödeyeceğiz biz, ondan sonra diyorlar ki 2023, sen önce 2019’u bir hallet daha sonra 2023’gelelim” dedi.

Çiftçiler daha sonra kapattıkları yolu tekrar trafiğe açtı.

“EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK DEMİŞLERDİ”

Eski AKP İznik İlçe Başkanı Mahmut Tamer Hersek, 2017 yılındaki açıklamasında, “Mekece, İznik, Orhangazi yolunun bitmesiyle İstanbul-Antalya otobanıyla, İzmir-İstanbul otobanı birbirine bağlanacak. Taşıt trafiğini de büyük ölçüde rahatlatacak olan otoyol, aynı zamanda Osmangazi Köprüsü’ne hareket katacağından ülke ekonomisine katkı da sağlayacak” ifadesini kullanmıştı.