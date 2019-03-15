Biyokütle enerji santralinde yürütmeyi durdurma kararı

Bursa'nın Büyükorhan İlçesi Karaağız köyünde inşaatı için çalışmalar yapılan biyokütle enerji santraline köylüler karşı çıkmış, yaklaşık 300 gündür inşaata engel olmak için şantiye sahasında nöbet tutmaya başlamıştı. Biyokütle enerji santrali projesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Santral projesine karşı açılan 3 davadan ilkinde karar çıktı. Bursa İdare Mahkemesi, Toprak Koruma Kurulu’nun santrale onay veren kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

SARIBAL KUTLAMA MESAJI YAYINLADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Karaağız köylülerinin enerji santrale karşı açtıkları davayı kazanmalarını sosyal medya hesabından kutladı. Sarıbal, “Direne direne kazanacağız dediler ve kazandılar. Direnenler her zaman kazanır. Biyokütle enerji santraline karşı 9 ayı aşkın süredir direnen Karaağız köyü sakinlerine yargıdan da destek geldi. Biyokütle santrali için ‘yürütmeyi durdurma kararı’ çıktı. Karaağızlıları kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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KARAAĞIZ KÖYLÜLERİNE ÖDÜL

Bursa Akademik Odalar Birliği'nin 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlediği töreninde, Karaağız köylüleri çevre ödülüne layık görüldü. Karaağız Köyü Derneği Başkanı Hayri Sönmez, ödülünü Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez’den aldı.

Karaağızlılar adına konuşan Sönmez, “Bursa Tabi Odası mücadelemizin başından beri bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı ve desteğini sundu. Bursa Tabip Odası'nı kutluyor, desteklerinin devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.