BJK TS karşısına 3 eksikle gidiyor! Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Ligin 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan müsabakada düdük çalacak olan hakem Ali Palabıyık, 3. kez iki takım arasında oynanacak bir lig maçını yönetecek. Taraftarlar Trabzonspor Beşiktaş maçının saatini ve kanalını merak ediyor. İşte TS BJK maçı saati ve kanalı…

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Trabzonspor maçı saat 19.00’da başlayacak. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

129. TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ RANDEVUSU

Trabzonspor’un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973’te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 128 karşılaşmanın 53’ünü Beşiktaş, 44’ünü Trabzonspor kazandı. 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle yanıt verdi.



BEŞİKTAŞ 3 EKSİKLE TRABZONSPOR KARŞISINDA

Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Victor Ruiz'in yanı sıra cezalı olan Elneny ve Ljajic maç kadrosunda yer almadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Trabzonspor maçı kadrosunda belirlediği isimler şu şekilde:

“Karius, Utku, Douglas, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner, Rebocho, Hutchinson, Necip, Muhayer Oktay, Dorukhan, Oğuzhan Özyakup, Orkan, Diaby, Lens, Boyd, N'Koudou, Umut Nayir, Burak.”