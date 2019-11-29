Black Friday indirimleri ne zaman bitiyor? “Efsane Cuma” alışverişlerinde taklit ürünlere dikkat!

Geçmişi 1960’lara kadar dayanan Black Friday günü geldi. Hem mağazalarda hem de e-ticaret sitelerinde çok sayıdaki kategorilerde büyük indirimler yaparak satıcıların stoklarını erittiği, vatandaşları daha uygun fiyata alışveriş gerçekleştirdiği Black Friday günü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir ilgi görüyor.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN SONA ERECEK?

Sadece 29 Kasım Cuma günü ile sınırlandırılmayan ve birçok mağaza ve alışveriş sitesinde bir haftaya yayılan “Efsane İndirim” günlerinde, çeşitli kategorilerdeki birçok üründe yüzde 25 ile 80 arasında değişen indirim yapılıyor.

BLACK FRIDAY NEDİR?

ABD'de, Black Friday Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin kârları sürekli artmıştır.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir. Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

İNDİRİMLERDE TAKLİT ÜRÜNE DİKKAT!

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, genellikle e-ticaret yöntemiyle katılımın sağlandığı “Efsane Cuma” gibi indirim kampanyalarında dolandırılma ihtimaline karşı tüketicilere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada “yalancı indirimler”in Ticaret Kanunu ile yasaklandığını, Ticaret Bakanlığının da tüketicilerden gelen şikayetleri gözeterek bir açıklama yaptığını anımsattI. Yalancı indirim yapanlara cezai yaptırım uygulandığını dile getiren Ağaoğlu, şöyle devam etti: “Önce fiyatları bindirip sonra indiriyorlar. Tüketiciler bilinçleniyor. Tüketici hakem heyetleri çok hızlı kararlar veriyor, satıcılar köşeye sıkışıyor, olan arada gerçek indirim yapanlara oluyor. Tek tük bile olsa gerçek indirim yapan satıcılara da kuşkuyla bakılıyor. Bu dönemlerde özellikle mağazalardan çok internet ortamında tanınmış markaların taklitleriyle dolandırıcılar faaliyetlerine hız verip tüketicileri aldatıyorlar. Dolandırma amaçlı bir site açılıyor. Örneğin 4 bin liralık bir cihazın 999 lira fiyatla son 50 tanesinin satılacağı ilan edilip orada binlerce kişi dolandırılabiliyor.”

Ağaoğlu, tüketici örgütleri ile Ticaret Bakanlığı yetkililerinin tüketicinin yanında olduğunu ve bilinçlendirmek için çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Tüketicilerden dikkatli olmalarını isteyen Ağaoğlu, “Tüketici Kanunu’na göre, internet üzerinden satış yapacakların ticari sicil numarası, açık adresi, sabit telefon numarası, cayma bildirimi hakkında bilgilendirme ve mesafeli satış sözleşmesinin bulunması lazım. Bunlara uymuyorsa, kanunlara uymayan bu satıcı size kötülük edebilir, hatta dolandırılabilirsiniz.” dedi.

İnternetten alışveriş yapacak tüketicileri, özellikle sosyal medyadan yapılan ilanlar konusunda uyaran Ağaoğlu, “Bu indirimlerin çoğu yalancı. Bunlarla ilgili, belgeleyip Ticaret Bakanlığına şikayette bulunabilirler.” ifadesini kullandı.

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