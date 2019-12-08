BM’den korkutan ‘sıcaklık’ raporu: 22 milyon kişi evlerinden olacak

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayınladığı rapor 2010'ların kaydedilen en sıcak 10 yıl olduğunu ortaya koydu. Rapora göre iklim değişikliği insanlığın bunu engelleme çabasını da geçmiş durumda.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün geleneksel Küresel İklimin Durumu adlı raporunda küresel sıcaklıkların 1850-1900 ortalamalarından 1.1 derece fazla olduğu kaydedildi.

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Bu da 2019'u kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri yapıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas, acil harekete geçilmezse yüzyıl sonunda sıcaklıkların 3 dereceden fazla yükseleceğine dikkat çekiyor.

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Örgüt insan katkısının iklim değişikliğinde önemli etkisi olduğunu belirtiyor.

İklim değişikliği ayrıca iklim değişikliğini frenleyen dünyanın okyanuslarını da etkiliyor.

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Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Dünya Meteroroloji Örgütü okyanuslarda şu ana kadar ölçülen en yüksek sıcaklıkların kaydedildiğini belirtiyor.

Rapora göre dünya denizleri 150 yıl öncesine göre yüzde 25 daha asitli.

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Ekim ayında küresel deniz seviyesi rekor bir seviyeye yükseldi. Buna etkenlerden biri Grönland'da son 12 ayda 329 milyar ton buzun kaybolmasıydı.

Taalas'a göre sıcak hava dalgaları ve seller artık daha sık rastlanır hale geldi.

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Dünya Meteoroloji Örgütü'ndeki uzmanlar aşırı hava koşulları nedeniyle 22 milyon insanın yıl sonuna kadar evlerinden olacağını tahmin ediyor. Birleşmiş Milletler'e göre 10 milyonu şimdiden evlerinden oldu.

Taalas, “Eğer şu anki davranışımıza devam edecek olursak rakamlar daha da yukarı çıkacak” uyarısında bulunuyor.