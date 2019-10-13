Bodrum ‘Halk Süt’ satışta

Bodrum Belediyesi bünyesinde kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün Bodrum'un tarım merkezi Karaova'daki kırsal kalkınma hareketi, Bodrum Halk Süt projesi ile devam ediyor. Karaova'nın süt üreticilerinden temin edilen taze ve doğal süt, 1 litrelik cam şişelerde ‘günlük' olarak Bodrum halkının hizmetine sunulacak. İlk etapta toplam 49 bin 500 litre süt, Bodrum Belediyesi'nin Mahfel, Kumbahçe, Torba, Yalıkavak ve Turgutreis kafeteryalarında satışa sunulacak.

2-5 YAŞA ÜCRETSİZ!

Belediyenin imkanlarıyla şişelenen Bodrum Halk Süt, bir sonraki aşamada, Bodrum'un tüm pazar yerlerinde ve her mahallesinde yine Bodrum Belediyesi'nin donanımlı süt dağıtım araçlarıyla satılacak. Başkan Aras, Halk Süt'ün Bodrum'da yaşayan 2-5 yaş aralığındaki çocuklara, ailelerin talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak dağıtılması talimatını verdi. Bu kapsamda çocuk başına düzenli olarak her hafta 1 litre günlük süt, cam şişede teslim edilecek.

Bodrum'un tarım ekonomisini canlandırmak ve Karaova bölgesinden başlamak üzere tüm üreticileri desteklemek amacıyla projeler ürettiklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum, sadece dünyanın gözbebeği bir turizm cenneti değil, aynı zamanda bir tarım kentidir. Tarımsal ekonomiyi desteklediğimiz ve üreticimize kazandırdığımız sürece, Bodrum'un yerel değerlerini, doğasını koruyabiliriz. Biz turizmi, sahip olduğumuz bu zenginliklerle yapacağız. Bunun tek yolu, üreticimizi kooperatifler aracılığıyla desteklemektir. Onlar kazandığında, Bodrum da kazanacak” diye konuştu.