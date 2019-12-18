Parti binası önünde yapılan açıklamaya çok sayıda partili katıldı. “Yine coşku dolu, yine sevgi dolu, yine umut dolu bir yürüyüşteyiz” diyerek açıklamasına başlayan Işın, “Eşitlik istiyoruz, adalet istiyoruz, kayırmacılık olmasın istiyoruz. Partimizde herkes kendini bulsun, ifade etsin, herkesin sesi olalım istiyoruz. Bodrum mutlu olsun, huzurlu olsun istiyoruz.

Gençlik kollarından bugüne kadar, partimizin her kademesinde çalıştım. Bayrak da astım, kapı kapı broşür de dağıttım. Ben, dün partimizin başarısı için nasıl mücadele ettiysem. Bugün de, bu onurlu görevi devam ettirmek için buradayım” dedi.

PARTİMİZİN ANA DAMARI DEVRİMCİLİK

Açıklamasına Nazım Hikmet'in Hürriyet Kavgası adlı şiirini okuyarak devam eden Tuna Işın, sözlerini şöyle noktaladı: “Partimizin ana damarı devrimciliktir. Atatürk devrimciliğidir ve biz bundan asla ödün vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı'na aday olduğumu gururla ifade ediyor ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi.”